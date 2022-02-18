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В Узбекистане стартовала подготовка к Наврузу
18.02.2022 09:48

ТАШКЕНТ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 17 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2022 году", которым определяется порядок празднования праздника весны.

В документе говорится:

"Навруз, являющийся ярким воплощением древней истории, богатой культуры и благородных ценностей нашего народа, испокон веков отражающий процессы пробуждения и обновления в природе и духовном мире человека, стал для нас одним из самых любимых национальных праздников.

Следует особо отметить, что гармония с окружающим миром, гуманизм, доброта и милосердие, толерантность, дружба и согласие олицетворяют дух и философию этого древнего праздника. Сегодня эти высокие качества приобретают еще более глубокий смысл и значение. Навруз в числе других национальных ценностей служит духовной опорой осуществляемых нами широкомасштабных демократических реформ, направленных на достижение важнейших целей, таких как построение в стране свободной и благополучной жизни, возвеличивание ценности человека.

В условиях Нового Узбекистана, когда каждый соотечественник, независимо от национальности, языка и религии, все глубже осознает свои права и интересы, честь и достоинство, Навруз стал поистине общенародным праздником и отмечается с большой радостью и воодушевлением.

Учитывая огромное значение Навруза, сохраняемого и почитаемого нашим народом на протяжении многих веков, признанного Организацией Объединенных Наций международным праздником, а также в целях его проведения на высоком уровне, в созвучии с нынешними процессами огромных преобразований и обновления:

1. Провести праздник Навруз в 2022 году в стране как всенародный сайиль под девизом "Ассалом, Навруз – праздник обновления и доброты, чести и достоинства!" на высоком уровне.

2. Утвердить:

  • состав Организационного комитета по подготовке и проведению всенародного праздника Навруз в 2022 году согласно приложению № 1;
  • "Дорожную карту" по проведению всенародного праздника Навруз в 2022 году согласно приложению № 2.

Организационному комитету (Арипов А.Н.) обеспечить эффективную реализацию мероприятий "Дорожной карты", а также широкое проведение праздника Навруз как всенародного сайиля в Республике Каракалпакстан, областных центрах и городе Ташкенте, во всех районах и городах, селах и аулах.

3. В целях проведения всенародного праздника Навруз на местах на высоком уровне уделить особое внимание:

  • организации в дни Навруза духовно-просветительских мероприятий, отражающих гармонию человека и природы, его любовь и заботу о родной земле, призывающих бережно относиться к ее дарам, быть благодарными, ценить сегодняшнюю мирную жизнь, возвеличивать достоинство человека;
  • отражению действенными методами, в созвучии с историческими ценностями и традициями Навруза, осуществляемых в последние годы в стране масштабных демократических реформ, позитивных перемен, происходящих в жизни нашего народа, мировоззрении людей;
  • организации в комплексе "Янги Узбекистон" города Ташкента народного сайиля на основе отдельной программы;
  • проведению приуроченных к празднику благотворительных мероприятий, направленных на оказание всесторонней заботы и внимания ветеранам Второй мировой войны, представителям старшего поколения, помощи и поддержки воспитанникам домов "Мехрибонлик" и "Мурувват", гражданам, проживающим в домах "Саховат", лицам, включенным в "железную", "женскую", "молодежную" тетради и "тетрадь милосердия";
  • организации мероприятий, начатых в рамках общенационального проекта "Яшил макон", а также проведению в преддверии праздника Навруз всенародного хашара по благоустройству и озеленению во всех регионах, в каждом районе и городе республики, на каждой улице и в каждой махалле;
  • широкому информированию о практических результатах проводимой системной работы по укреплению в стране атмосферы межнациональной дружбы и согласия, развитию традиций и обычаев, духовных ценностей разных наций и народностей, представители которых проживают в Узбекистане;
  • организации выставок изделий ремесленничества, соревнований по национальным видам спорта, книжных ярмарок, передвижных пунктов торговли, а также приготовления и реализации традиционных весенних яств в местах праздничных мероприятий;
  • широкому освещению средствами массовой информации истории Навруза, сути и значения связанных с ним обычаев и традиций жителей каждого региона в ходе праздничных мероприятий во всех городах и селах.

4. Министерству культуры (Назарбеков О.А.):

  • совместно с Республиканским центром духовности и просветительства (Ходжиматов М.М.) и Союзом писателей (Сайидов С.С.) в недельный срок разработать сценарий и программу театрализованных концертных представлений, проводимых в городе Ташкенте в связи с всенародным праздником Навруз;
  • принять меры по подготовке концертных представлений на высоком художественном уровне с привлечением опытных сценаристов и режиссеров, композиторов, балетмейстеров, художников сцены, талантливых молодых исполнителей и представителей фольклорного искусства.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента:

а) в недельный срок разработать и утвердить региональные программы по проведению народных сайилей, посвященных празднику Навруз, в которых предусмотреть:

  • определение площадей, скверов и улиц для проведения народных сайилей, посвященных Наврузу, их праздничное оформление и установку сцен;
  • широкое привлечение к проводимым на местах народным сайилям местных фольклорных групп, коллективов художественной самодеятельности, мастеров циркового искусства, семейных ансамблей, бахши, поэтов, профессиональных исполнителей и талантливых артистов эстрады в установленном порядке;
  • проведение в рамках праздничных мероприятий традиционных для каждого региона народных игр, представлений и выставок изделий народных умельцев, размещение открытых павильонов для продажи весенних яств;

б) обеспечить широкое привлечение к подготовке праздничных программ и массовых представлений, оформлению улиц, скверов и площадей творческих групп из числа квалифицированных специалистов;

в) обеспечить проведение всех мероприятий при строгом соблюдении карантинных правил и требований общественной безопасности.

6. Установить, что расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий, возмещаются:

  • в городе Ташкенте – за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета города Ташкента в равных долях;
  • в Республике Каракалпакстан и областях – за счет средств бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов областей.

7. Рекомендовать Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, информационному агентству "Дунё" и другим средствам массовой информации всесторонне освещать ход подготовки и проведения всенародного праздника Навруз.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и советника Президента Республики Узбекистан Абдувахитова А.А.".

УЗИНФОРМ

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