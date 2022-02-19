Главы МИД Узбекистана и США обменялись посланиями

Главы МИД Узбекистана и США обменялись посланиями19.02.2022 12:28
ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководители ведомств внешней политики Узбекистана и Соединенных Штатов Америки Абдулазиз Камилов и Энтони Блинкен обменялись посланиями.
В них содержались поздравления по случаю 30-й годовщины с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, были отмечены ключевые направления сотрудничества, выражалось стремление к дальнейшему углублению взаимодействия по актуальным аспектам.
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