



Главы МИД Узбекистана и США обменялись посланиями



ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководители ведомств внешней политики Узбекистана и Соединенных Штатов Америки Абдулазиз Камилов и Энтони Блинкен обменялись посланиями. В них содержались поздравления по случаю 30-й годовщины с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, были отмечены ключевые направления сотрудничества, выражалось стремление к дальнейшему углублению взаимодействия по актуальным аспектам. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи