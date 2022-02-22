Делегация Узбекистана посетила Ирана

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля делегация правительственных и деловых кругов Исламской Республики Иран во главе с заместителем премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым посетила Исламскую Республику Иран.

Программа пребывания в Тегеране включала прием Президентом ИРИ Сейидом Ибрахимом Раиси, министром промышленности, рудников и торговли Саидом Реза Фатими Амином, вице-президентом по инновациям и технологиям Суреном Саттори, вице-президентом по экономическим вопросам Мохсеном Резайи Миргаедом, участие в 14-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и узбекско-иранском бизнес-форуме, визит в Иранский дом инноваций и технологий.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, инвестиций, технологий и инноваций, транспорта и логистики, сельского хозяйства и АПК, управления водными ресурсами, производства строительных материалов, черной металлургии, машиностроения, легкой промышленности, фармацевтики, медицины и здравоохранения и других.

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