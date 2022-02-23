Ташкент посетила делегация Евросоюза

ТАШКЕНТ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. 22 февраля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшими с рабочим визитом в Ташкент специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой и специальным посланником ЕС по Афганистану Томасом Никлассоном.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления взаимодействия Узбекистана и ЕС по решению ситуации в Афганистане, вопросы создания в Термезе международного хаба для координации поставок гуманитарной помощи в эту страну.

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