Делегация Узбекистана посетила Пакистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым нанесла визит в Исламскую Республику Пакистан для обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества.

В рамках пребывания в Исламабаде делегация провела встречи с советником премьер-министра Пакистана по вопросам торговли и инвестиций Абдулом Раззак Давудом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Надимом Раза, премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имран Ханом, а также приняла участие в круглом столе и расширенной встрече с представителями пакистанских официальных кругов.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены перспективы развития взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, промышленности, инвестиций, сельского хозяйства, текстильной индустрии, фармацевтики, транспорта и логистики, машиностроения, производства строительных материалов, здравоохранения и других.

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