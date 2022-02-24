Узбекская делегация посетила Афганистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 22 февраля по возвращении из поездки в Исламскую Республику Пакистан делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым нанесла визит в Афганистан.

Программа пребывания в Кабуле включала встречи с исполняющим обязанности главы Временного правительства Афганистана Муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом, заместителями главы Временного правительства Абдул Саламом Ханафи и Абдул Гани Барадаром.

В ходе переговоров были рассмотрены актуальные вопросы расширения взаимодействия в сфере обеспечения безопасности, а также торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной областях, развития сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности и содействия ускоренному возобновлению экономической активности в Афганистане, а также наращивания транзита через территории двух государств.

УЗИНФОРМ