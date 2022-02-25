Исполнилось 30 лет с момента установления сотрудничества Узбекистана и Израиля

Исполнилось 30 лет с момента установления сотрудничества Узбекистана и Израиля25.02.2022 14:33
ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Государства Израиль Яиром Лапидом.
В ходе беседы главы МИД обменялись поздравлениями по случаю 30-летия с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.
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