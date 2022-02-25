



Исполнилось 30 лет с момента установления сотрудничества Узбекистана и Израиля



ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Государства Израиль Яиром Лапидом. В ходе беседы главы МИД обменялись поздравлениями по случаю 30-летия с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи