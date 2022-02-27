Узбекистан эвакуирует своих граждан из Украины

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. 26 февраля ведомство внешней политики Узбекистана сообщило, что первая эвакуационная колонна, состоящая из более 90 граждан Узбекистана, выехала из Львова в направлении КПП "Краковец" на границе с Польшей, которая днем ранее дала согласие предоставить право пересечения своей государственной границы без виз для граждан Республики Узбекистан.



Эвакуация проводится в условиях практически парализованного автомобильного и железнодорожного сообщения между городами Украины.

Посольство предупреждает, что пересечение границы может быть осуществлено исключительно в централизованном порядке на автобусах в сопровождении представителей Посольств Узбекистана в Украине и Польше. В случае самостоятельного выезда в Польшу могут возникнуть проблемы на границе.

Ранее сообщалось, что МИД Республики проводит работу по организации эвакуации сограждан, находящихся в Украине, в частности, студентов, обучающихся в Харькове, Херсоне, Запорожье, Хмельницком, Днепре и Одессе.

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