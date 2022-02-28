



Произведены кадровые перестановки в структуре МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел расширенное заседание коллегии МИД. В ходе заседания были представлены вновь назначенные руководители подразделений. В частности, новым директором Департамента экономической дипломатии стал Бахтиёр Ибрагимов, который ранее работал Послом Узбекистана в Объединенных Арабских Эмиратах. И.о. начальника Управления государственного протокола был назначен Сарвар Мирзарахимов Хамитжанович (ранее занимал должность начальника отдела Управления государственного протокола), а и.о. начальника Управления хозяйственного обеспечения - Умид Акрамов (ранее работал главным специалистом Финансово-экономического управления МИД). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи