



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Саудовской Аравии



ТАШКЕНТ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. 27 февраля в формате видеоконференции были проведены переговоры между министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым и министром инвестиций Королевства Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. Переговоры были организованы с целью рассмотрения актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах инвестиций, торговли и экономики, энергетики и развития энергетической инфраструктуры, сельского хозяйства, химии и нефтехимии, металлургии, транспорта и связи. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи