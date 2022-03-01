



Обсуждены вопросы взаимодействия стран Центральной Азии с США



ТАШКЕНТ, 1 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 февраля руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в прошедшей в режиме онлайн очередной министерской встрече глав МИД стран Центральной Азии (Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана) и Соединенных Штатов Америки в формате "С5+1". Мероприятие было организовано с целью обсуждения актуальных региональных и международных проблем, рассмотрения вопросов дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, борьбы с изменением климата, борьбы с пандемией, транспорта и связи, инвестиций и других.

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