



Делегация Узбекистана посетила Пакистан



НОВОСТИ В МИРЕ, 1 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 февраля делегация МИД Узбекистана во главе с заместителем главы ведомства Фуркатом Сидиковым посетила Исламскую Республику Пакистан. Целью поездки явилось участие в очередном раунде политических консультаций по линии МИД, в ходе которых были обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, оказания содействия Афганистану. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи