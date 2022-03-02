В Ташкент прибыла делегация Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. 1 марта руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну во главе представительной делегации председателем Комитета по Северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея Пак Чон Су.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях.

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