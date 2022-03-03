



Глава Узбекистана провел встречу с представителем ООН



ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. 2 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций – главой Контртеррористического управления Владимиром Воронковым. В ходе встречи глава государства и его гость рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и ООН, прежде всего, в области обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом, содействия урегулированию ситуации в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи