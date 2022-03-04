



В центре внимания – обеспечение основных прав и свобод человека



НОВОСТИ В МИРЕ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан придает огромное значение взаимодействию с зарубежными государствами и международными организациями как одному из приоритетных направлений внешней политики нашей страны.



В этих процессах ключевое внимание уделяется на реализации комплекс мер с зарубежными партнерами по обеспечению прав и свобод человека Узбекистана, находящихся в зарубежных государствах.



Так, из-за складывающейся ситуации вокруг Украины, где находятся несколько тысяч граждан Узбекистана, оперативно были приняты меры по, с одной стороны их поддержке, с другой - возвращению на Родину.



На территории Украины, несмотря на боевые действия, продолжается работа по эвакуации граждан нашей страны. В Посольстве Республики Узбекистан в г. Киеве организована работа круглосуточного штаба из числа сотрудников дипмиссии и представителей диаспоры. Ведется системная работа по формированию списка эвакуируемых узбекских граждан.



В течение 3-4 марта с.г. организована эвакуация из Украины через аэропорт Катовица (Польша) 720 граждан страны тремя самолетами АО «Uzbekistan Airways», из которых 182 женщин, 163 детей и 61 младенцев.



Справочно: общее количество вывезенных из Украины через территорию Польши 11 авиарейсами граждан составило 2579 человек.



На 4 марта запланирована организация трёх эвакуационных рейсов. Первый спецрейс вылетит из Катовицы в Ташкент 14:30, а второй запланирован на 16:00 ч., а третьей запланирован на 03:00 ч.



На территории Польши находятся более 1480 граждан нашей страны. Из них около 700 человек размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, а в аэропорту Катовица (Польша) ожидают вылета около 780 человек.



На украинской стороне границы остаются более 1300 граждан, ожидающих пересечение государственной границы Польши.



При этом, в г. Львов (Украины) продолжают пребывать граждане Узбекистана для организованного выезда на Родину.



В отношении граждан, находящихся в гг.Херсон и Харьков начата работа по организации гуманитарного коридора в направлении России.



Наблюдается также пересечение гражданами Узбекистана украино-молдавской государственной границы. На данный момент около 200 человек находятся на территории Молдовы. При этом, воздушное пространство данной страны остается закрытым.



Работа в этом направлении продолжается, дипломатическая работа с внешними партнерами и впредь будут осуществляется на системной основе. Помимо этого оказывается содействие другим гражданам соседних стран, оказавшихся в затруднительном положении.



Это не сиюминутная работа, так как Узбекистан никогда ни при каких условиях не забывает о необходимости поддержки своих граждан. Например, в последние годы Узбекистан проводил 5 операций под названием «Мехр» по возвращению своих граждан из зон вооруженных конфликтов стран Ближнего Востока и Афганистана. В целях содействия их скорейшей реабилитации и реинтеграции в общество на государственном уровне реализуются комплексные меры по своевременному оказанию медицинской, психологической, материальной и моральной помощи.



Самое главное, принимаемые Узбекистаном оперативные и системные меры по вывозу своих граждан всесторонне получают поддержку среди общественности. Дипломатические представительства нашей страны в Польше и Украине работают в круглосуточном режиме. Для наших граждан организованы горячее питание, при необходимости оказываются медицинские услуги УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи