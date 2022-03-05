Президент Узбекистана посетил Пакистан

ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 4 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил двухдневный государственный визит в Исламскую Республику Пакистан, предпринятый с целью участия в переговорах на высшем уровне для обсуждения ключевых вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

В преддверии визита главы Узбекистана Исламабад посетила правительственная делегация Узбекистана, которая приняла участие в 7-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, бизнес-форуме и политических консультациях.

Основные мероприятия визита главы государства включали в себя встречи с Президентом Пакистана Арифом Алви, премьер-министром Имраном Ханом и другими официальными лицами, руководителями ведущих компаний этой страны. Кроме того, Президент Шавкат Мирзиёев посетил национальный мемориальный комплекс "Монумент Пакистана".

Приоритетными направлениями дальнейшего развития сотрудничества в ходе проведенных встреч и переговоров были названы политика, обеспечение безопасности, экономика и торговля, инвестиции, промышленной кооперации, транспорта, логистики, инфраструктуры и туризма, сельского хозяйства, строительства, банковско-финансового сектора, науки, образования, культуры, экологии, кино и спорта и других.

По итогам переговоров Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Имран Хан подписали Совместную декларацию о дальнейших шагах по развитию стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Пакистан, Соглашение о преференциальной торговле.

Также между министерствами и ведомствами было подписано около 10 документов, в том числе соглашения о преференциальной торговле, о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, паломнического туризма, железных дорог, договоры между Сурхандарьинской областью и провинцией Хайбер-Пахтунхва, между городом Ташкентом и городом Исламабадом.

Кроме того, в рамках бизнес-форума были достигнуты договоренности о реализации совместных торговых и инвестиционных проектов на сумму 800 миллионов долларов.

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