МИД Узбекистана представил отчет об эвакуации граждан из Украины

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Ведомство внешней политики Узбекистана и посольство в Украине продолжают работу по эвакуации граждан республики с территории Польши и Украины.

Согласно сообщениям, 4 марта и в первой половине дня 5 марта через аэропорт г.Катовице (Польша) возвращены 666 граждан Узбекистана, среди которых 89 женщин, 59 детей и 8 младенцев.

Во второй половине дня 5 марта и 6 марта из Украины через Польшу были возвращены еще 440 граждан Узбекистана, среди которых 88 женщин, 59 детей и 20 младенцев.

Всего в период с 28 февраля по 6 марта текущего года состоялись 16 авиарейсов и вывезены из зоны боевых действий 3 685 соотечественников.

В частности, в Киеве эвакуированы 20 соотечественников, находившихся на санитарном лечении в Трускавце. C администрацией Сумской области прорабатывается вопрос организации «зеленого коридора» для вывоза 25 узбекских студентов, обучающихся в вузах области.

Также на территории Польши находятся более 850 сограждан, из которых 50 человек размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, около 800 человек - в аэропорту Катовице.

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