Ташкент посетила делегация Швейцарии

ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство инвестиций и внешней торговли Узбекистана посетила прибывшая с визитом в Ташкент делегация во главе с генеральным директором Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Патрицией Данци.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели вопросы развития финансово-технического сотрудничества, а также перспективы его расширения в рамках новой программы сотрудничества Швейцарии со странами Центральной Азии на 2022-2025 годы, в соответствии с которой Агентством будет выделено 240 млн долларов на проекты по обеспечению стабильности и устойчивого развития.

Также была достигнута договорённость о принятии совместных мер по ускорению практической реализации 2 проектов на общую сумму 31,7 млн долларов в сферах совершенствования системы профессионального образования и управления водными ресурсами в бассейне реки Зерафшан.

УЗИНФОРМ