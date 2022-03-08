



Глава государства поздравил женщин



ТАШКЕНТ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. 7 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню, 8 марта. В своем выступлении глава государства обратился с поздравлениями к представительницам прекрасной половины: "Дорогие матери и сестры!



Милые дочери!



Искренне поздравляю вас, присутствующих на сегодняшнем торжестве, которое проходит в особой, радостной атмосфере, и всех женщин нашей страны, являющихся для нас символом красоты и нежности, с Международным женским днем, выражаю всем вам свое глубокое уважение и наилучшие пожелания.



Прежде всего желаю вам здоровья и прекрасного весеннего настроения, ведь именно от вас во многом зависит счастье ваших семей и близких, всего нашего народа, который всегда возвеличивает честь и достоинство женщины.



Дорогие соотечественники!



Наш народ испокон веков почитает священный образ Матери, женщины как несравненного творения Всевышнего, окружает ее любовью и заботой. О высоком уважении и внимании к женщине свидетельствуют и воздвигнутые на нашей древней земле такие исторические памятники и архитектурные комплексы, как Биби-Ханум, Кыз-Биби, Модарихан, Кырк-Кыз.



Мы по праву гордимся образованными, мудрыми женщинами, которые подарили жизнь, воспитали с любовью и нежностью и вдохновили на славные свершения наших великих предков, внесших неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации.



Известно, что мерилом гуманности и справедливости любого общества и государства в первую очередь является отношение и внимание к женщине.



Для достижения такой высокой цели, как обеспечить спокойную и благополучную жизнь нашего народа, важнейшими направлениями Стратегии развития Нового Узбекистана были определены обеспечение законных прав и интересов женщин, повышение их экономической, социальной и политической активности.



В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на некоторые факты.



В соответствии с нашим основным принципом «Никто не останется без внимания и заботы» в прошлом году около 900 тысячам женщин и девушек была оказана социально-экономическая, медицинская, правовая и психологическая помощь, на это из бюджета было направлено 2 триллиона сумов. В частности, 18 тысячам женщин выделено 400 миллиардов сумов льготных кредитов на приобретение жилья. Внедрен порядок покрытия из бюджета расходов на детский сад семей, потерявших кормильца.



Хочу привести еще один пример. Только в 2021 году на поддержку женского предпринимательства было выделено свыше 2 триллионов сумов кредитов и субсидий, более 320 тысяч женщин получили постоянную работу и источник дохода.



Проводится значительная работа по укреплению основных звеньев нашего общества – институтов махалли и семьи.



В 2021 году свыше 2 тысяч девушек из малообеспеченных семей были приняты в вузы на основе государственного гранта, еще стольким же студенткам оплачены контракты на обучение. В результате особого внимания, уделяемого образованию женщин, в прошлом году 60 процентов из поступивших в высшие учебные заведения составили девушки.



Примечательно, что сегодня число девушек-студенток достигло 400 тысяч, или 50 процентов от количества всех студентов против 38 процентов в 2016 году – всего шесть лет назад их насчитывалось 110 тысяч.



Думаю, все вы согласитесь со мной, что это – практический результат наших реформ в данной сфере.



Как известно, прогресс любого общества определяется прежде всего уровнем знаний и культуры женщин, ведь великое будущее нации создают образованные матери.



Выдающиеся мыслители говорили: «Обучая одну девочку, вы обучаете всю нацию».



Мы последовательно продолжим начатую нами работу, нацеленную на то, чтобы девочки, освоив современные знания и профессии, обрели достойное место в обществе и своих семьях. В этой связи прежде всего мы примем Национальную программу по поддержке женского образования, рассчитанную на 2022–2026 годы. В рамках выполнения программы в столице будет создан отдельный университет для женщин, а в регионах – его техникумы. Будет внедрен порядок предоставления всем студенткам беспроцентных кредитов сроком на 7 лет для оплаты образовательных контрактов.



В продолжение этой работы мы поднимем на новый уровень всестороннюю поддержку женщин-ученых, которые своими научными изысканиями и разработками вносят большой вклад в развитие страны.



Сегодня среди женщин нашей страны есть десятки академиков и профессоров, сотни кандидатов и докторов наук, талантливых соискателей. Заниматься наукой, делать научные открытия – это нелегкий, кропотливый труд.



Я как человек, вышедщий из этой среды, хорошо знаю, насколько трудной и сложной является научная деятельность. Поэтому жещин-ученых, которые, помимо забот о семье и воспитании детей, ведут научные исследования и достигают в этой сфере значительных практических результатов, я считаю стойкими и самоотверженными людьми и высоко ценю их труд.



Чтобы стимулировать стремление умных и талантливых женщин к научной деятельности, мы наметили ряд важных мер. В частности, начиная со следующего учебного года на полное покрытие из бюджетных средств контрактных выплат всех студенток магистратуры ежегодно будет направляться 200 миллиардов сумов, также каждый год женщинам будет выделяться до 300 целевых квот для поступления в докторантуру.



В целях организации всей этой работы на системной основе и ее координации при созданном Государственном комитете по делам семьи и женщин будет образовано Общество женщин-ученых. Это общество, объединив женщин республики, добивающихся больших успехов в области науки в стране и за рубежом, станет для них платформой роста, позволит еще полнее реализовать свои интеллектуальные способности во всех сферах нашей жизни.



Для достойного поощрения непростого и вместе с тем почетного труда женщин-ученых, создания им всесторонне благоприятных условий Обществу женщин-ученых ежегодно будут выделяться средства в размере 50 миллиардов сумов.



В общей сложности на все вышеназванные цели в нынешнем и следующем году будет направлено 1,8 триллиона сумов.



Уважаемые участники торжественной церемонии!



Как вы знаете, на недавнем совещании по вопросам поддержки женщин мы подробно обсудили все эти актуальные вопросы и приняли важные указы и постановления.



В целях обеспечения системной и эффективной реализации этих задач вновь учреждена должность заместителя Премьер-министра, создан Государственный комитет по делам семьи и женщин.



В структуру комитета также войдут заместители председателей по вопросам женщин и семьи почти 9,5 тысячи махаллей, действующих в республике, в каждой махалле вновь вводится должность ответственного за решение вопросов женщин.



Таким образом, будет сформирована справедливая и эффективная система, на постоянной основе занимающаяся проблемами женщин и их повседневными заботами.



Будут кардинально пересмотрены подходы к социальной защите женщин. В частности, будут приняты важные меры по созданию необходимых условий для нуждающихся женщин, улучшению и охране здоровья, овладению профессиями, особенно в сельской местности, обеспечению занятости женщин и вовлечению их в предпринимательство.



С целью дальнейшего увеличения числа женщин, работающих в сфере предпринимательства, мы примем программу «Женщины в бизнесе», в рамках которой будут выделены средства в размере 8 триллионов сумов. Также в текущем году женщины получат 40- процентные субсидии на выдаваемые ипотечные кредиты. Это позволит обеспечить нуждающихся женщин 12 тысячами современных квартир.



На осуществление столь масштабной работы, не имеющей прецедента в нашей истории, направляются средства в размере 15 триллионов сумов.



Если мы вместе с вами организуем во всех регионах страны женское движение «Окила аёллар» («Женщины-наставницы»), объединяющее в своих рядах авторитетных и уважаемых женщин, которое сможет повлиять на формирование общественного сознания и воспитание молодого поколения, то, думаю, такое движение поистине станет голосом общества, совестью махалли.



Для эффективного решения проблем женщин во всех трудовых коллективах, независимо от их формы собствености, создаются женские советы.



Хочу особо подчеркнуть: вопросы женщин и семьи – это ключевая задача, определяющая наш не только сегодняшний, но и завтрашний день.



Каждое благое дело в поддержку наших женщин, хранительниц семейного очага, олицетворяющих любовь и беззаветную преданность, завтра, несомненно, вернется сторицей. Благословляющие нас дорогие бабушки и матери, милые сестры, безусловно, оценят это добро. В стране, где возвеличиваются честь и достоинство женщины, всегда будут царить мир и благополучие, согласие и стабильность.



Дорогие участники праздничного торжества!



Отрадно, что сегодня женщины становятся активными участницами демократических процессов и подлинно народных реформ в нашей стране.



Мы будем уделять особое внимание увеличению доли высокообразованных и инициативных женщин в системе управления, парламенте и местных Кенгашах, других сферах, дальнейшему повышению роли и статуса женщин в обществе.



Пользуясь случаем, от имени нашего народа и от себя лично выражаю огромную благодарность тысячам таких, как вы, инициативных и активных женщин, которые самоотверженно трудятся во имя процветания Родины.



Мы также приветствуем участвующих в сегодняшней торжественной церемонии женщин-дипломатов – уважаемых послов зарубежных государств и представителей международных организаций. Выражаем вам сердечную благодарность за достойный вклад в развитие взаимовыгодных и многогранных отношений между нашими странами.



В частности, хочу выразить особую признательность нашей уважаемой гостье, специальному представителю Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Центральной Азии госпоже Наталье Герман за участие в нашем сегодняшнем торжестве. Поздравляем ее с праздником и желаем больших успехов в ответственной деятельности по укреплению добрососедства и многогранного сотрудничества в нашем регионе.



Дорогие женщины!



Мы поставили перед собой важнейшую задачу построения фундамента Третьего Ренессанса в Узбекистане и в этом благородном деле опираемся в первую очередь на священные семейные ценности и высокую духовность наших матерей, которые воспитывают и наставляют нас.



В этой связи хочу обратиться ко всем женщинам республики.



Сегодня мы вступили в новую историческую эпоху всестороннего развития нашей страны.



Приобщение детей к великим целям, их воспитание на основе благородных идей – это главный долг всех матерей Узбекистана.



Несомненно, воспитание обладающего высокими человеческими качествами, мужественного и отважного, преданного Родине молодого поколения зависит прежде всего от вас. Это – самая важная инвестиция в будущее, самое большое наше богатство.



Обращаясь к нашим милым дочерям, хотел бы высказать еще одну мысль.



Сегодня мы живем в свободном и открытом обществе. Эффективно используя имеющиеся возможности, мы должны идти в ногу со временем, осваивать достижения прогресса, овладевать современными знаниями и профессиями, вместе с тем – оставаться преданными своим национальным ценностям. Уверен, что вы будете достойны высокого доверия и надежд нашей страны и народа.



Дорогие соотечественники!



Как известно, в нашей стране стало доброй традицией в преддверии этого замечательного праздника награждать Государственной премией имени Зульфии одаренных девушек, ярко проявивших свои способности и таланты в разных сферах.



Я искренне рад, что сегодня еще 28 девушек стали лауреатами этой премии, признаны достойными продолжательницами дела Зульфии-ханум. От всей души поздравляю вас, стремящихся к высоким вершинам, надеюсь, что своей образцовой деятельностью и лидерскими качествами вы станете примером для сверстников.



В эти волнующие минуты мы также вручаем государственные награды вам, дорогие женщины, которых вы удостоены за многолетнее активное участие в жизни государства и общества, самоотверженный труд и достижение значительных результатов в своих сферах.



Вы направляете все свои знания и опыт, силы и энергию на развитие и процветание Нового Узбекистана, обеспечение благополучия нашего народа.



Безусловно, каждый человек, сникавший уважение и признание народа, вправе чувствовать себя счастливым.



Быть удостоенным высоких наград Родины – значит заслужить доверие народа.



Мне доставляет большое удовольствие в этот прекрасный праздничный день вручить вам эти награды.



Дорогие женщины!



Любимые дочери!



Еще раз искренне, от всей души поздравляю всех вас с праздником весны, красоты и нежности.



Желаю всем вам самой большой радости в мире – видеть счастье своих детей и внуков.



Здоровья вам, достатка и благополучия!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи