



Погода в Узбекистане на 11 марта



ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 марта, погода по прогнозам синоптиков: 11-15 марта по предгорным и горным районам республики селеопасно. 11-16 марта по горной территории республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 17-19° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с. При грозе порывы ветра могут достигать 25-28 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 18-23° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с. При грозе порывы ветра могут достигать 25-28 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 16-21° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с. При грозе порывы ветра могут достигать 25-28 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 16-21° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с. При грозе порывы ветра могут достигать 25-28 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), местами сильные. Возможны грозы. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

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