



Узбекистан посетила делегация Ирана



ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. 9 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент делегацией Исламской Республики Иран во главе с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленной кооперации, транспорта и связи, обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, преступностью, углубления взаимодействия по Афганистану. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи