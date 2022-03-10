



Делегация МИД Узбекистана посетила США



НОВОСТИ В МИРЕ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. 9 марта делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром Абдулазизом Камиловым завершила четырехдневный визит в Соединенные Штаты Америки. Программа визита включала проведение встреч и переговоров с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, представителями администрации США, членами Конгресса, деловых и научных кругов страны, в том числе Американо-узбекской торговой палаты, Американского совета по международному образованию, Университета Джорджа Вашингтона, Техасского университета сельского хозяйства и механики, Университета Бэркли в Калифорнии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи