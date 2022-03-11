Узбекистан и ЕС дали старт новой программе сотрудничества

ТАШКЕНТ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. 10 марта в Ташкенте была проведена конференция, посвященная запуску новой Многолетней индикативной программы Европейского Союза для Узбекистана на 2021-2027 годы.

В мероприятии приняли участие министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и Комиссар ЕС по международному партнерству Ютта Урпилайнен, Посол Европейского союза Шарлотта Адриан, руководители министерств и ведомств Узбекистана, а также аккредитованных в республике дипломатических представительств стран ЕС и международных организаций.

В ходе форума были обсуждены ключевые направления дальнейшего двустороннего финансово-технического сотрудничества с Европейской комиссией в рамках следующего программного цикла на 2021-2027 годы. Было озвучено, что в рамках новой Многолетней индикативной программы на начальном этапе будет выделено 83 млн евро на 2021-2024 годы, в том числе 76 млн евро для реализации совместно разработанных проектов, программ технического содействия и бюджетной поддержки, а также 7 млн евро на поддержку мероприятий по развитию гражданского общества и прав человека. Отмечалось, что приоритеты Программы полностью соответствуют ключевым задачам, обозначенными в Стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы.



В рамках дискуссии были рассмотрены практичсекие аспекты реализации проектов и мероприятий в сферах поддержки сельского хозяйства и «зеленого роста», совершенствования системы управления земельными и водными ресурсами, внедрения инноваций, повышения эффективности государственного управления и цифровизации, в том числе судебной и транспортно-логистической систем, совершенствования инвестиционного климата, а также социально-экономического развития региона Приаралья.

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