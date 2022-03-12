Узбекистан и Испания обсудили ключевые вопросы развития сотрудничества

ТАШКЕНТ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. 11 марта в ведомстве внешней политики Узбекистана в режиме онлайн были проведены политические консультации с Министерством иностранных дел Испании на уровне заместителей министров.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах туризма, инвестиций, сельского хозяйства, медицины и здравоохранения и других.

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