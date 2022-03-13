Иран вступает в ШОС

ТАШКЕНТ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. 11 марта в Ташкенте была проведена церемония подписания Протокола об алгоритме вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), который был утвержден по итогам консультаций уполномоченных представителей государств-членов ШОС и Исламской Республики Иран.

Документом был одобрен проект Меморандума об обязательствах иранской стороны в целях получения статуса государства-члена ШОС, решение о котором было принято в прошлом году главами 8 государств на Душанбинском саммите ШОС.

В меморандуме говорится о готовности иранской стороны после приобретения членства соблюдать цели и принципы Хартии ШОС, международные договоры и документы, принятые в рамках Организации, вносить вклад в развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с государствами-членами, повышение авторитета ШОС в международных и региональных делах.

Следующим шагом станет подписание на полях предстоящего сентябре текущего года в г.Самарканде саммита ШОС Меморандума об обязательствах и выполнение этих обязательств. После этого главы государств-членов рассмотрят вопрос о предоставлении Ирану статуса государства-члена ШОС.



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