Погода в Узбекистане на 15 марта

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021
Архив голосований
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|36.7% (82)
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|Положительно
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|15.6% (35)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|25.4% (57)
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|Нейтрально
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|5.4% (12)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|9.8% (22)
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|Отрицательно
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|7.1% (16)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 224
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 15 марта14.03.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 марта, погода по прогнозам синоптиков:
14-16 марта по большей части территории республики временами пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. В горных районах республики осадки (дождь, снег), временами сильные.
14-16 марта местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, при грозе возможны порывы до 25-28 м/с.
14-15 марта по предгорным и горным районам республики селеопасно.
14-16 марта по горной территории республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с, при грозе возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 9-11° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла; по Устюрту ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, при грозе возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12° тепла; по пустынной зоне Навоийской области ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, временами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, при грозе возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, временами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, при грозе возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, временами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом навосточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, при грозе возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, временами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 8-13° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Возможны грозы. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
УЗИНФОРМ