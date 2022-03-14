



Погода в Узбекистане на 15 марта



ТАШКЕНТ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 марта, погода по прогнозам синоптиков: 14-16 марта по большей части территории республики временами пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. В горных районах республики осадки (дождь, снег), временами сильные. 14-16 марта местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, при грозе возможны порывы до 25-28 м/с. 14-15 марта по предгорным и горным районам республики селеопасно. 14-16 марта по горной территории республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с, при грозе возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 9-11° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла; по Устюрту ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, при грозе возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12° тепла; по пустынной зоне Навоийской области ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, временами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, при грозе возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, временами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, при грозе возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, временами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом навосточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, при грозе возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 13-18° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, временами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Возможны грозы. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

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