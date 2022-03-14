Делегация МИД Узбекистана завершила визит в Турцию

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. 13 марта делегация ведомства иностранных дел Узбекистана во главе с министром Абдулазизом Камиловым завершила визит в Турецкую Республику, начавшийся 10 марта.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем в Анталии 2-м Дипломатическом форуме, который был организован для обсуждения актуальных проблем мировой и региональной политики, включая ситуацию в Афганистане, ключевых вопросов сотрудничества стран Центральной Азии и Турции.

На полях конференции глава делегации Узбекистана провел встречи с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Шмид, главой МИД Кыргызской Республики Русланом Казакбаевым, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иваном Корчоком, министром иностранных дел Государства Катар Шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джасемом Аль Тани, а также Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, с которыми обсудил приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества.

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