



Проведен разговор глав Узбекистана и Германии



ТАШКЕНТ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. 14 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе беседы главы государств поздравили друг друга с 30-й годовщиной установления отношений между двумя странами на дипломатической основе, отметили основные достижения сотрудничества, рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия по всему спектру приоритетных направлений, а также провели обмен мнениями по актуальной международной повестке мировой и региональной политики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи