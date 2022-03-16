



Проведены переговоры президентов Узбекистана и Туркменистана



ТАШКЕНТ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. 15 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. В ходе беседы туркменский лидер сообщил о завершении срока своего пребывания в должности главы государства и представил коллеге своего преемника, Сердара Бердымухаммедова, который одержал победу на состоявшихся 12 марта в стране президенстких выборах. Сам Гурбангулы Бердымухаммедов продолжит работу в качестве главы Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана (Народного собрания) - верхней палаты национального парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи