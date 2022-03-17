



Проведен телефонный разговор глав Узбекистана и Казахстана



ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. 16 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров были рассмотрены актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, пищевой и текстильной отрасли с целью минимизации негативных последствий кризисных явлений в мировой экономике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи