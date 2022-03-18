Новый посол Доминиканы в Узбекистане приступает к работе

ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в МИД Узбекистана была проведена встреча главы ведомства Абдулазиза Камилова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Доминиканской Республики в Узбекистане (с резиденцией в Москве, Россия) Франком Кастельяносом.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия на международной арене.

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