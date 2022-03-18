МИД Узбекистана посетил новый посол Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Ким Хи Санг, прибывший в Ташкент для вступления в должность.

В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот министру Абдулазизу Камилову, а также стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран по приоритетным направлениям.

Ким Хи Санг сменил в должности Кан Чжэ Квона, который работал в Узбекистане с мая 2019 по февраль текущего года.

УЗИНФОРМ