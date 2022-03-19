В МИД Узбекистана прошла встреча с зарубежными послами

ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 18 марта в ведомстве внешней политики Узбекистана была проведена встреча с руководителями дипломатических миссий стран Европейского Союза, а также Великобритании, Японии, США, которые выступили с инициативой рассмотрения текущей ситуации на Украине.

На повестку дня были вынесены вопросы выработки общей стратегии международных действий для скорейшего прекращения огня, проведения конструктивного переговорного процесса, обеспечения международного гуманитарного права в этой стране.

По информации МИД Республики, Узбекистан поддерживает отношения стратегического партнерства и союзничества с Россией, а также развивает взаимовыгодное сотрудничество с Украиной.

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