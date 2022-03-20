



Узбекистан и Россия отмечают 30-ю годовщину становления дипломатического сотрудничества



ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Российской Федерацией. По этому случаю был проведен обмен поздравительными посланиями между главами двух государств и руководителями МИД, в которых отмечаются достижения двустороннего сотрудничества и выражается взаимное стремление к дальнейшему развитию плодотворного взаимодействия по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи