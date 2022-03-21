



Поздравление главы Узбекистана с праздником Навруз



ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедших в стране торжественных мероприятиях по случаю празднования Новруза- праздника весны. В данной связи глава государства обратился к гражданам и соотечественникам с поздравлениями: "Дорогие соотечественники!



Уважаемые гости!



Искренне, от всей души поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с новым годом по восточному календарю – праздником Навруз.



Желаю всем вам мира и спокойствия, крепкого здоровья, счастья и больших успехов.



Сегодня, в эти чудесные мгновения от всего сердца поздравляю и наших соотечественников за рубежом с праздником Навруз, выражаю им свое уважение и самые добрые пожелания.



Дорогие друзья!



Мы всегда с нетерпением ждем наступления Навруза, весеннего обновления.



Думаю, вы согласитесь со мной, что в этом году мы встречаем Навруз с особой радостью и надеждами. Последние два года из-за пандемии коронавируса мы не могли отмечать любимый праздник широко, на высоком уровне. И вот наконец, после долгого ожидания, мы все вместе вновь с большим воодушевлением встречаем Навруз.



Сегодня мы вместе с вами проводим празднование Навруза во дворце «Хумо», потому что, как вы все видите, в последние недели в нашу страну пришло похолодание с непрерывными осадками.



В то же время мы хорошо понимаем, что дожди – это для нас предвестие изобилия и достатка, благополучия и процветания. И мы благодарны за это Всевышнему.



Наш великий предок, ученый-энциклопедист Хаким Термизи в своей книге «Наврузнома» писал: «Если Навруз приходится на понедельник, идет дождь и снег, то земледелие будет успешным, урожаи – богатыми, а год – благополучным». Уверен, что эти слова созвучны добрым чаяниям нашего народа, встречающего сегодня – в понедельник – Навруз.



Уважаемые участники торжества!



В целях продолжения в стране масштабных реформ мы приняли Стратегию развития Нового Узбекистана и государственную программу «Год обеспечения интересов человека и развития махалли».



Наш народ вступает в новый этап национального развития с благородными целями и большими практическими свершениями. Яркое подтверждение этого сегодня можно увидеть на примере каждой семьи, махалли, каждого села, аула и города.



В стране строятся сотни современных предприятий, дорог и коммуникационных сетей, комфортное жилье, детские сады, школы и вузы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта. Во всех регионах создаются жилые массивы и сады, парки культуры и отдыха, которым мы даем название «Новый Узбекистан».



Наряду с программами «Благоустроенная махалля» и «Благоустроенное село» по всей стране реализуется общенациональный проект «Зеленый край».



В эти прекрасные дни наш народ черпает из благородных традиций Навруза силы, энергию и вдохновение, проводит хашары, высаживает деревья и цветы. Можно сказать, что весь Узбекистан проникнут духом созидания и праздника.



Дорогие друзья!



Как известно, в мире есть много разных праздников и знаменательных дат. Но надо сказать, что в возвеличивании чести и достоинства человека Навруз занимает особое место.



Навруз учит нас всегда дорожить родной землей, беречь каждый росток, ощущая себя частью природы, призывает к милосердию, гуманизму и великодушию.



В это замечательную пору мы особенно глубоко осознаем, каким бесценным богатством являются мир и спокойствие, их огромное значение. Еще сильнее понимаем свою ответственность за обеспечение благополучной жизни народа в сегодняшнее неспокойное и тревожное время, за будущее детей и внуков, чистое небо над нашей Родиной.



Мы, безусловно, гордимся тем, что Навруз стал в Узбекистане по-настоящему всенародным праздником, самым любимым и почитаемым всеми нашими соотечественниками независимо от их национальности, языка и вероисповедания.



Именно в эти дни на нашей благодатной земле еще ярче проявляются межнациональная дружба, взаимное уважение, душевная щедрость и милосердие. Как практическое воплощение наших добрых дел по возвеличиванию чести и достоинства человека все мы навещаем родных и близких, больных, пожилых и людей с ограниченными возможностями, семьи, нуждающиеся в поддержке и внимании, оказываем им помощь, дарим тепло своих сердец.



Мы должны беречь такие достойные восхищения многовековые традиции и продолжать воспитывать наших детей на этих гуманистических ценностях.



Пользуясь возможностью, поздравляем с Международным днем Навруза всех наших зарубежных друзей и партнеров, представителей дипломатического корпуса, участвующих в сегодняшнем торжестве, желаем их странам и народам мира, благополучия и процветания.



Уважаемые соотечественники!



Завтра в нашей стране будет отмечаться еще один замечательный праздник – День махалли.



Для каждого из нас махалля – это, как говорится, малая родина. Честь и достоинство человека мы неразрывно связываем с махаллей.



Мир в махалле – это мир во всей стране. Процветающая махалля – это процветающая страна.



Именно поэтому мы придаем особое значение повышению ее роли и места в нашей жизни, расширению полномочий и возможностей.



На основе принципа «в разрезе махалли» на новый уровень поднимается наша работа по улучшению условий и качества жизни, охране здоровья населения, решению социальных проблем, обучению женщин и молодежи современным профессиям, обеспечению работой и жильем, поддержке института семьи.



Критерием деятельности руководителей и должностных лиц всех уровней становится служение стране и народу, решение на деле его насущных проблем.



Пользуясь случаем, искренне поздравляю и желаю новых успехов председателям и активистам махаллей, почтенным ветеранам, уважаемым женщинам, народным избранникам, помощникам хокимов и лидерам молодежи, всем нашим соотечественникам, которые добросовестно трудятся в целях улучшения жизни людей.



Дорогие друзья!



В эти светлые дни наши умелые дехкане и фермеры, садоводы и животноводы с хорошим настроением и благими помыслами выходят в поля и сады, на зеленые пастбища. От всей души приветствуем их всех и желаем: пусть будет богатым урожай и высоким – народный хирман!



Уважаемые соотечественники!



Навруз и молодость – близкие по своей сути и духу понятия. Мы вновь убеждаемся в этом, когда с гордостью смотрим на миллионы наших энергичных и целеустремленных юношей и девушек.



В эти волнующие минуты хочу обратиться к нашему молодому поколению, вступающему в жизнь с добрыми надеждами и устремлениями.



Дорогие мои сыновья и дочери, вы живете в независимой, свободной и благоустроенной стране. Это, несомненно, бесценное богатство, большое счастье и вместе с тем огромная ответственность. Ведь завтра именно вам продолжать начатую нами – родителями, учителями и наставниками – очень важную созидательную работу.



Уже сегодня вы должны быть готовы к выполнению этой великой миссии, глубоко овладевать современными знаниями и профессиями, как зеницу ока беречь родной Узбекистан, быть преданными своей стране и народу.



Помните – высоких рубежей, к которым мы стремимся, достичь не так просто.



Третий Реннесанс в Новом Узбекистане предстоит построить нынешнему и будущим поколениям, всему нашему народу.



Уверен, что вы еще больше прославите нашу Родину на весь мир как новые Хорезми, Фергани, Беруни, Ибн Сино, Улугбек, Навои и Бабур.



Желаю всем вам на этом пути новых удач и свершений.



Осваивайте современные знания и профессии, будьте гармонично развитыми, всегда стремитесь вперед, к высоким рубежам!



Дорогие соотечественники!



В этот знаменательный день еще раз от всего сердца поздравляю вас и весь наш народ с праздником Навруз.



Пусть Навруз принесет каждому из нас, в каждый дом мир, добро и благополучие!



Пусть долгой и радостной будет жизнь наших уважаемых отцов и матерей, сбудутся все добрые надежды наших милых женщин!



Пусть будут счастливы наши дети и внуки!



Пусть процветает наш родной Узбекистан!



С праздником Навруз всех вас!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи