Ташкент посетила делегация Татарстана

ТАШКЕНТ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с рабочим визитом делегация Российской Федерации во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, прибывшая в страну накануне вечером.

Главу Татарстана встретили в аэропорту Чрезвычайный и Полномочный посол России в Узбекистане Олег Мальгинов и министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.

Сегодняшняя программа пребывания делегации в Узбекистане включала встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, посещение ведомства внешней торговли, участие в открытии технопарка «Чирчик» в Ташкентской области, а также встречу с представителями татарской общины Узбекистана.

Целью визита явилось обсуждение вопросов развития сотрудничества Узбекистана и Татарстана в сферах торговли и экономики, инвестиций, промышленной кооперации, информационных технологий, транспорта и логистики, фармацевтики, туризма, образования и культуры.

По итогам визита между представителями делегации Республики Татарстан и предприятиями Узбекистана было подписано 20 различных соглашений и меморандумов, в том числе, договоренности в вопросах развития сотрудничества между Нижнекамским муниципальным районом Республики Татарстан (Российская Федерация) и муниципалитетом города Чирчик (Республика Узбекистан); между Казанским (Приволжским) федеральным университетом и Центром геномики и биоинформатики Академии наук Республики Узбекистан; между КЭР-холдинг и Узбекнефтегаз; между муниципальным образованием город Иннополис и ООО Bilim Tech о сотрудничестве в инновационной сфере; между АО ОЭЗ Иннополис и ООО Дирекция технологического парка программных продуктов и информационных технологий в целях развития мер поддержки высокотехнологичных компаний; между Университетом Иннополис и Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми и другие.

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