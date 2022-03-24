В Ташкенте проходит международный инвестиционный форум

ТАШКЕНТ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в столице Узбекистана открылся Ташкентский международный инвестиционный форум, который был организован с целью демонстрации инвестиционного потенциала Республики.

Участников форума, в котором приняли участие представители международных банков и финансовых структур, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международная финансовая корпорация и другие, приветствовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который рассказал о мерах, предпринимаемых в стране, по развитию банковоско-финансовой, торгово-экономической, социально-гуманитарной сфер.

Темами панельных сессий и дискуссий форума станут инвестиционный, торгово-экономический и промышленный потенциал Узбекистана, перспективы развития региональных и глобальных торговых связей, механизмы привлечения инвестиций, либерализации торговли и повышения конкурентоспособности национальной экономики, дальнейшие шаги по индустриализации страны и ориентирования промышленности на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, меры по трансформации отечественной энергетики и переходу на альтернативные источники энергии, вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности стран региона и повышение их транзитного потенциала.

В рамках программы Форума также состоится 5-е заседание Межправительственной комиссии в сфере торговли, экономики, науки и технологий, культуры, спорта и молодежи между Республикой Узбекистан и Королевством Саудовская Аравия, Узбекско-Китайский инвестиционный форум «Промышленная кооперация. Новые возможности», а также Страновая платформа по Узбекистану.

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