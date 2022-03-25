



Глава Узбекистана провел встречи с зарубежными гостями



ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. 24 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с зарубежными гостями 1-го Ташкентского международного инвестиционного форума. В частности, состоялись встречи с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлем аль-Мазруи, министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом, председателем Совета старейшин (аксакалов) Организации тюркских государств, заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырымом, президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, с котороыми глава гсоударства обсудил актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и возможности реализации новых совместных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи