



Президент провел встречу с делегацией РФ



ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. 25 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент делегацией Российской Федерации во главе с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым. В тот же день российская делегация посетила ведомство внешней торговли Узбекистана. В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах торговли и экономики, промышленной кооперации, инвестиций, обсуждены возможности реализации новых совместных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи