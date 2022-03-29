Делегация Узбекистана отправилась в Малайзию

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Фуркатом Сидиковым пребывает с визитом в Малайзии.

Целью поездки является проведение двусторонних встреч и переговоров по вопросам развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

В частности, делегация посетила парламент Малайзии и првоела встречу с министром туризма, искусства и культуры Ненси Шукри.

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