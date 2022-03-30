В Узбекистан прибыл с визитом глава Турции

ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта в Ташкент прибыл с двухдневным официальным визитом Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По прибытии турецкий лидер проследовал в резиденцию Куксарой, где после торжественной церемонии приветствия были проведены переговоры Президентов двух стран в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций по обсуждению ключевых вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, таким как торговля и экономика, инвестиции, инновации, промышленность, транспорт и логистика, туризм, культурно-гуманитарная сфера.

По завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания и обмена документами.

В частности, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление по итогам второго заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран было подписано 9 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-турецкого сотрудничества.

В том числе:

- Соглашение о преференциальной торговле;

- Протокол о заблаговременном обмене информацией о перемещении товаров и транспортных средств через государственные границы;

- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области труда и занятости;

- Меморандум о сотрудничестве в области судебной экспертизы;

- Меморандум о взаимопонимании в области строительства;

- План действий на 2022-2023 годы между министерствами здравоохранения;

- Соглашение о сотрудничестве между Национальным информационным агентством Узбекистана и агентством «Анадолу» Турции и другие.

Сегодня в рамках визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были проведены церемония запуска современной тепловой электростанции в Ташкентской области и старт проекта строительства аналогичной станции в Сырдарьинской области. Проекты реализуются турецкой компанией «Cengiz Enerji».

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