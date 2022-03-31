



Глава Турции завершил визит в Узбекистан



ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 30 марта прибывший с визитом в Узбекистан во главе представительной делегации Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в сопровождении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил город Хиву. В рамках поездки главы двух государств посетили комплекс Ичан-кала, где осмотрели Западные ворота, минарет Кальта-минар, старую цитадель Куня-арк и медресе, а также ремесленные мастерские, посетили мавзолей Пахлаван-Махмуда и Пятничную мечеть. После завершения культурной программы делегация Турции отбыла из страны. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи