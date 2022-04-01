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Навоийский горный университет реорганизуют
01.04.2022 11:21

ТАШКЕНТ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. 31 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О создании Навоийского государственного горно-технологического университета", в соответствии с которым будет реформирована деятельность Навоийского государственного горного университета.

Документ гласит:

"В целях внедрения в Навоийской области системы подготовки высококвалифицированных профессиональных инженерных кадров, обладающих глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками, способных внести достойный вклад в стабильное развитие отраслей экономики и обрести свое место на рынке труда, а также последовательного обеспечения реализации задач, определенных в Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № УП–5847:

1. Реорганизовать Навоийский государственный горный институт в Навоийский государственный горно-технологический университет (далее – Университет).

2. Определить основными направлениями деятельности Университета:

  • подготовку и переподготовку специалистов с высшим образованием и научно-педагогических кадров для таких сфер, как промышленность, технико-технологическая и инженерия, а также повышение их квалификации;
  • осуществление совместных образовательных программ и научных проектов с ведущими зарубежными высшими образовательными учреждениями, а также внедрение передовых педагогических и дистанционных образовательных технологий, новейших достижений науки и техники в образовательный процесс;
  • формирование базы современных учебных и научных лабораторий, создание новых разработок для развития отраслей экономики, а также условий для занятия студентов научной деятельностью в образовательном процессе;
  • развитие научных, прикладных и инновационных исследований, направленных на решение проблем промышленных предприятий, разработку предложений о внедрении на практике результатов исследований и передовых технологий;
  • привлечение квалифицированных специалистов к процессу образования и научных изысканий, развитие партнерских связей с ведущими высшими образовательными учреждениями, научными центрами и производственными предприятиями республики и зарубежных государств;
  • внедрение международных образовательных стандартов в учебный процесс, обеспечение неразрывной связи теоретических знаний студентов и производственной практики, организацию целевого сотрудничества по обеспечению занятости выпускников;
  • развитие у студентов высоких духовных и нравственных качеств, укрепление у них чувства любви к Родине, сопричастности с ее судьбой, преданности профессии, а также повышение эффективности процесса образования и воспитания и духовно-просветительской работы;
  • ориентацию учебного процесса на формирование у студентов навыков самообразования, системного анализа, творческого мышления и практических, в том числе предпринимательских, навыков;
  • наращивание научно-педагогического потенциала, включая организацию прохождения стажировки и повышения квалификации профессоров-преподавателей в престижных высших образовательных учреждениях и научно-исследовательских центрах республики и зарубежных государств.

3. Образовать при Университете:

а) Нукусский горный институт – на базе Нукусского филиала Навоийского государственного горного института;

б) Научно-технологический промышленный парк «Навоий»;

в) в 2022/2023 учебном году:

  • Карманинский политехнический техникум – на базе Карманинского техникума услуг и сервиса при Навоийском государственном педагогическом институте;
  • Газганский политехнический техникум – на базе Нуратинского промышленно-горного колледжа в системе Ассоциации «Узсаноаткурилишматериаллари».

Передать в ведение Университета Учкудукский промышленный техникум и Зарафшанский промышленный техникум при Навоийском государственном горном институте.

4. Создать Управляющий совет по координации деятельности Университета (далее – Управляющий совет) и утвердить его состав согласно приложению № 1.

На Управляющий совет (Санакулов К.С.):

а) возложить следующие задачи:

  • утверждение программ развития на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу, бизнес-плана на финансовый год, параметров доходов и расходов Университета, а также осуществление контроля за их исполнением;
  • обеспечение тесной связи образовательного процесса и практики в Университете, в частности неразрывной связи теоретических знаний, полученных студентами в учебном процессе, с производственной практикой;
  • развитие научных школ в сотрудничестве с научными учреждениями Академии наук и отраслевыми научно-исследовательскими институтами;
  • привлечение квалифицированных зарубежных специалистов к процессам образования и исследований Университета, а также установление эффективных связей с ведущими зарубежными высшими образовательными и научно-исследовательскими учреждениями;
  • развитие процессов трансфера научных исследований и разработок Университета, а также установление взаимовыгодного сотрудничества с заказчиками по научным исследованиям и инновационным разработкам;
  • привлечение инвестиций в образовательные и исследовательские процессы, коммерциализацию научных продуктов, организацию деятельности стартапов и акселераторов;

б) предоставить следующие полномочия:

  • определение размеров оплаты труда зарубежных специалистов, привлеченных к процессам образования и научных исследований, исходя из конъюнктуры рынка;
  • увеличение объема практических занятий, предусмотренного в учебных планах, за счет сокращения доли теоретического образования, а также внедрение опыта одного дня практики в неделю с учетом требований работодателей;
  • внесение представлений о назначении на должность и освобождении от должности ректора и проректоров Университета;
  • утверждение структур Университета и находящихся в его ведении образовательных организаций;
  • введение в организационную структуру Университета новых должностей и структурных подразделений, а также дополнительных штатных единиц, финансируемых за счет внебюджетных средств.

5. Установить, что:

  • Университет является государственным высшим образовательным учреждением и осуществляет деятельность в системе Министерства высшего и среднего специального образования;
  • параметры приема студентов в Университет и Нукусский горный институт при Университете определяются в рамках ежегодно утверждаемого государственного заказа приема на учебу в высшие образовательные учреждения республики;
  • обучение студентов Навоийского государственного горного института и его Нукусского филиала продолжается соответственно в Университете и Нукусском горном институте при Университете;
  • в техникумах при Университете организуется подготовка кадров по таким направлениям, как «промышленность», «горное дело», «металлургия», «машиностроение», «строительство», «энергетика», «электротехника» и «оказание услуг»;
  • обучение учащихся Карманинского техникума услуг и сервиса, а также Нуратинского промышленно-горного колледжа продолжается в данных образовательных учреждениях до окончания срока обучения по действующим образовательным программам;
  • Университет, Нукусский горный институт при Университете, Карманинский политехнический техникум, Газганский политехнический техникум являются правопреемниками по правам, обязательствам и договорам, включая международные, соответственно Навоийского государственного горного института, его Нукусского филиала, Карманинского техникума услуг и сервиса, а также Нуратинского промышленно-горного колледжа.

6. Утвердить:

  • Программу по организации деятельности и комплексному развитию Навоийского государственного горно-технологического университета до 2026 года согласно приложению № 2;
  • Целевые показатели развития Навоийского государственного горно-технологического университета до 2026 года согласно приложению № 3;
  • Перечень направлений образования бакалавриата и специальностей магистратуры, организуемых в Навоийском государственном горно-технологическом университете, согласно приложению № 4;
  • График прикрепления направлений образования бакалавриата и специальностей магистратуры Навоийского государственного горно-технологического университета к объектам прохождения практики – научно-исследовательским учреждениям, отраслевым предприятиям и организациям согласно приложению № 5.

7. Предоставить Университету следующие права:

  • формирование своих образовательных программ на основе программ зарубежных высших образовательных учреждений, вошедших в топ-1000 перечня высших образовательных учреждений в действующем рейтинге международно признанных организаций;
  • оказание консультационных и экспертно-аналитических услуг по направлениям деятельности Университета на договорной основе, для эффективного осуществления предоставляемых услуг – создание предприятий по оказанию научно-исследовательских и инновационных услуг;
  • привлечение зарубежных специалистов к процессам образования и научных исследований, выплата им месячной заработной платы и иных платежей в размере, установленном Управляющим советом, за счет внебюджетных средств Университета;
  • стимулирование профессоров-преподавателей в зависимости от результатов учебно-методических, научно-исследовательских работ и работ, выполненных по системе «устоз – шогирд».

8. Определить, что деятельность Университета финансируется за счет средств Государственного бюджета, средств, поступающих от обучения на платно-контрактной основе, поступлений от хозяйственной деятельности и оказания услуг на договорной основе, грантов и благотворительных пожертвований, а также иных источников, не запрещенных актами законодательства.

9. Одобрить предложения АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» и Государственного учреждения «Фонд Навоийского горно-металлургического комбината» о:

  • безвозмездной передаче Университету здания корпуса №2 авторемонтного цеха Производственного объединения «Навоийский машиностроительный завод» вместе с оборудованием на основе права оперативного управления в целях обеспечения тесной связи образовательного процесса и производства, а также размещения Научно-технологического промышленного парка «Навоий» при Университете;
  • финансировании за счет собственных средств расходов, связанных с укреплением материально-технической базы, выполнением строительно-ремонтных работ, материальным стимулированием профессоров-преподавателей, развитием учебной и научно-исследовательской деятельности Университета и Нукусского горного института при Университете.

10. Хокимияту Навоийской области совместно с АО «Навоийский горно-металлургический комбинат», АО «Навоиазот», АО «Навоийская тепловая электростанция», ГП «Навоиуран» и иными промышленными предприятиями региона принять меры по:

  • внедрению системы занятости студентов старших курсов бакалавриата и магистрантов Университета посредством выплаты им заработной платы, в частности в период прохождения практики;
  • созданию условий для прохождения стажировки и ведения научных исследований на производственных предприятиях профессорами-преподавателями и научными работниками Университета.

11. Министерству высшего и среднего специального образования:

а) в срок до 2022/2023 учебного года:

  • принять меры по укомплектованию Университета специалистами, имеющими большой научный и (или) практический опыт работы в производственных организациях, высших образовательных и научно-исследовательских учреждениях, на конкурсной основе, в приоритетном порядке – высококвалифицированными кадрами с ученой степенью;
  • совместно с Министерством экономического развития и сокращения бедности и Академией наук утвердить «Дорожную карту» по организации сотрудничества с крупными хозяйствующими субъектами и научно-исследовательскими институтами, имеющими государственную долю, в направлениях, соответствующих профилю специализированных факультетов и кафедр Университета;
  • совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций принять меры по подключению к высокоскоростной сети Интернет и обеспечению Университета необходимым телекоммуникационным оборудованием;

б) совместно с Министерством инновационного развития, АО «Навоийский горно-металлургический комбинат», АО «Навоиазот» и ГП «Навоиуран»:

  • в срок до 2022/2023 учебного года оснастить современным лабораторным оборудованием и организовать деятельность Научно-технологического промышленного парка «Навоий» при Университете;
  • начиная с 2023/2024 учебного года организовать осуществление научно-исследовательских работ в Научно-технологическом промышленном парке «Навоий» при Университете с участием ученых из ведущих зарубежных исследовательских центров;

в) совместно с Министерством экономического развития и сокращения бедности, а также Министерством инновационного развития принять меры по организации целевой подготовки кадров в ведущих высших образовательных учреждениях начиная с 2022/2023 учебного года – на соответствующих специальностях магистратуры, начиная с 2023 года – в базовой докторантуре в целях повышения научного потенциала Университета;

г) совместно с Министерством иностранных дел начиная с 2023/2024 учебного года организовать подготовку кадров технического профиля на основе совместных образовательных программ совместно с ведущими зарубежными высшими образовательными учреждениями;

д) совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли принимать меры по привлечению средств международных финансовых институтов, донорских и иных зарубежных организаций для поддержки деятельности Университета;

е) вносить в Министерство экономического развития и сокращения бедности предложения о проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений Университета и Нукусского горного института при Университете в рамках лимитов, выделяемых на данную сферу, в целях их включения в ежегодные инвестиционные программы.

12. Хокимияту Навоийской области обеспечить выделение Университету в установленном порядке земельных площадей, необходимых для эффективной организации его деятельности, а также строительства новых зданий и сооружений на основе права постоянного пользования.

13. Согласиться с предложением АО «Узбекистон темир йуллари» и Министерства высшего и среднего специального образования о безвозмездной передаче зданий Нукусского колледжа железнодорожного транспорта Нукусскому горному институту при Университете на основе права оперативного управления, а также его безвозмездном размещении в зданиях и сооружениях этого колледжа.

14. Министерству высшего и среднего специального образования совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в акты законодательства, вытекающих из настоящего постановления.

15. Возложить на министра высшего и среднего специального образования Тошкулова А.Х. и председателя правления – генерального директора АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» Санакулова К.С. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления.

Осуществление координации и контроля за деятельностью организаций, ответственных за исполнение настоящего постановления, возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и советника Президента Республики Узбекистан Абдувахитова А.А.".

УЗИНФОРМ

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