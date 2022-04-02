Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Азербайджана

Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Азербайджана02.04.2022 10:31
ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. 1 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну парламентской делегацией Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.
В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели актуальные вопросы развития узбекско-азербайджанского взаимодействия по линии парламента, в сферах политики, экономики, науки, образования, культуры, бизнеса.
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