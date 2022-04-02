



Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Азербайджана



ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. 1 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну парламентской делегацией Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели актуальные вопросы развития узбекско-азербайджанского взаимодействия по линии парламента, в сферах политики, экономики, науки, образования, культуры, бизнеса. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи