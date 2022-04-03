



Посол Узбекистана аккредитован в Египте



НОВОСТИ В МИРЕ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. 31 марта вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Арабской Республике Египет Мансурбек Киличев вручил свои верительные грамоты Президенту Египета Абдулфаттаху Ас-Сиси в ходе торжественной церемонии аккредитации в президентском дворце «Аль-Иттихадия» в Каире.



В ходе краткой беседы стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему развитию и укреплению межгосударственного сотрудничества во всех областях, рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи