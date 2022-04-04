



Самаркандский мединститут преобразован в университет



ТАШКЕНТ, 4 апреля. /УЗИНФОРМ/. 1 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О создании Самаркандского государственного медицинского университета и дальнейшем совершенствовании системы подготовки кадров в данной сфере". Документ гласит: "В целях дальнейшего совершенствования системы подготовки высококвалифицированных кадров, усиления институционального, учебно-педагогического потенциала, организации учебного процесса в Самаркандском государственном медицинском институте в соответствии с международными стандартами, охраны здоровья населения, проведения научных исследований по актуальным проблемам в сфере реабилитологии и спортивной медицины на системной основе, а также дальнейшего повышения качества оказания медицинской помощи населению региона в соответствии со стратегическими задачами, определенными Концепцией развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № УП–5847:



1. Согласиться с предложениями Наблюдательного совета Самаркандского государственного медицинского института, Министерства здравоохранения, а также Министерства высшего и среднего специального образования, предусматривающими:



а) преобразование Самаркандского государственного медицинского института в Самаркандский государственный медицинский университет (далее – Университет);



б) образование в составе Университета: Научно-исследовательского института реабилитологии и спортивной медицины при Самаркандском государственном медицинском университете на базе Самаркандской областной больницы восстановления здоровья, расположенной в селе Урташик Самаркандского района Самаркандской области;

Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета и Специализированной детской хирургической клиники Самаркандского государственного медицинского университета (далее –клиники Университета) на базе первой и второй клиник Самаркандского государственного медицинского института;

Научно-исследовательского института микробиологии, вирусологии, инфекционных и паразитарных заболеваний имени Л.М. Исаева при Самаркандском государственном медицинском университете и его клиники на базе филиала имени Л.М. Исаева Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний и его клиники;

Специализированного научно-практического центра нейрохирургии и нейрореабилитации при Самаркандском государственном медицинском университете;

Научного центра иммунологии, аллергологии и геномики человека при Самаркандском государственном медицинском университете. 2. Определить основными задачами и направлениями деятельности Университета: подготовку, переподготовку и повышение квалификации высококвалифицированных медицинских кадров в непрерывной системе медико-профессионального образования;

ориентацию учебного процесса на формирование практических навыков, широкое внедрение передовых педагогических технологий, учебных программ и инновационных учебно-методических материалов, основанных на международных образовательных стандартах, создание условий, необходимых для обеспечения неразрывной связи теоретических знаний и практики в деятельности клиник и учебных баз;

направление фундаментальных, прикладных и инновационных научно-исследовательских работ на решение имеющихся проблем в медицинской практике, обеспечение взаимосвязи медицинского образования, науки, результатов инновационных и научных исследований;

внедрение и развитие программ академической мобильности студентов, профессоров-преподавателей и научных исследователей, а также совместных образовательных программ в рамках сотрудничества с зарубежными медицинскими высшими образовательными учреждениями;

наращивание научного потенциала на постоянной основе, обеспечение издания статей профессоров-преподавателей и научных исследователей Университета в престижных международных научных журналах;

организацию в сотрудничестве с высшими образовательными и научно-исследовательскими учреждениями республики и зарубежных государств, а также заказчиками кадров международных научно-практических конференций, семинаров и симпозиумов по обсуждению актуальных вопросов в сфере медицины;

модернизацию и укрепление материально-технической базы, создание и оснащение современным оборудованием симуляционного центра, учебных и научно-исследовательских лабораторий Университета;

организацию деятельности по осуществлению взаимного сотрудничества системы здравоохранения и негосударственных некоммерческих организаций в целях регулярного изучения и устранения в рамках предоставленных полномочий потребностей и проблем системы здравоохранения Самаркандской области и соседних регионов. 3. Установить, что:



а) Университет является правопреемником Самаркандского государственного медицинского института по правам, обязательствам и договорам, включая международные договоры;



б) студенты, обучающиеся в Самаркандском государственном медицинском институте, продолжат обучение в Университете по соответствующим направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры, выпускникам выдается диплом Университета государственного образца;



в) Университет является учредителем клиник, академического лицея, Научно-исследовательского института микробиологии, вирусологии, инфекционных и паразитарных заболеваний имени Л.М. Исаева, Специализированного научно-практического центра нейрохирургии и нейрореабилитации, Научного центра иммунологии, аллергологии и геномики человека, Научно-исследовательского института реабилитологии и спортивной медицины (далее – структурные подразделения Университета), деятельность которых координируется Университетом;



г) структурные подразделения Университета являются государственными учреждениями и имеют казначейские лицевые счета;



д) руководители структурных подразделений Университета назначаются на должность и освобождаются от должности министром здравоохранения по представлению Совета Университета;



е) техникумы общественного здоровья имени Абу Али Ибн Сино и медицинские колледжи (далее – техникумы и колледжи) Самаркандской области прикрепляются к Университету.



При этом: Университет несет непосредственную ответственность за качество обучения и практики, создает необходимую материально-техническую и учебно-методическую базу, привлекает опытных специалистов к учебному процессу в техникумах и колледжах;

Университет оказывает научно-методическое содействие преподавателям, осуществляющим деятельность в техникумах и колледжах;

клиники Университета служат клинической базой для техникумов и колледжей;

кафедры Университета обучают техникумы и колледжи современной методике и технологиям преподавания по своему направлению, оценивают знания их учащихся и преподавателей. 4. Утвердить: Программу комплексного развития Самаркандского государственного медицинского университета на 2022–2025 годы согласно приложению № 1;

Целевые показатели (индикаторы) развития Самаркандского государственного медицинского университета согласно приложению № 2;

Перечень закрепления кафедр Самаркандского государственного медицинского университета за районами (городами) Самаркандской области согласно приложению № 3. 5. Предоставить Университету следующие права: координацию учебно-методического процесса, разработку и утверждение структуры, учебных планов и программ, а также определение параметров приема и направлений образования академического лицея по согласованию с Министерством здравоохранения;

внедрение в Университете для студентов выпускных курсов бакалавриата субординатуры в форме шестимесячной квалификационной практики, проводимой в учреждениях системы здравоохранения первичного звена (многопрофильных центральных поликлиниках, семейных поликлиниках, пунктах семейного врача) и клинических базах;

возмещение за счет внебюджетных средств Университета расходов профессоров-преподавателей Университета по изданию научных статей в журналах, имеющих высокие рейтинги, признанных международными научно-техническими базами данных (Scopus, Web of Science и другие). Определить, что дополнительные расходы, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, возмещаются за счет внебюджетных средств Университета.



6. Предоставить клиникам Университета следующие права: пересмотр и утверждение штатного расписания в рамках общих койко-мест и действующих штатных единиц клиник по согласованию с Университетом и Министерством здравоохранения;

создание отделений оказания платных услуг;

организацию платных циклов повышения квалификации и мастер-классов по освоению современных технологий;

самостоятельное определение размеров оплаты труда и материального стимулирования работников в рамках доходов, поступивших от оказания медицинских услуг, в зависимости от уровня сложности, качества и объема выполняемых работ. 7. Установить, что: Специализированная детская хирургическая клиника Университета с 1 января 2023 года осуществляет деятельность на основании порядка осуществления деятельности и механизма финансирования республиканских специализированных научно-практических медицинских центров, определенных постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 июля 2021 года № ПП–5199 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оказания специализированной медицинской помощи в сфере здравоохранения»;

в связи с передислокацией в новое здание Самаркандского областного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи его высвобождаемое здание, расположенное по адресу: город Самарканд, улица Махдуми Аъзам, 18, безвозмездно передается Университету на основе права оперативного управления для размещения Специализированного научно-практического центра нейрохирургии и нейрореабилитации и Научного центра иммунологии, аллергологии и геномики человека на основе права безвозмездного пользования. 8. Министерству здравоохранения (Мусаев Б.А.) совместно с Министерством экономического развития и сокращения бедности (Бобоев А.М.), Министерством финансов (Хайдаров А.Я.) и хокимиятом Самаркандской области (Турдимов Э.О.) предусмотреть в Программе развития социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан на 2024–2025 годы средства, необходимые для: капитального ремонта и оснащения здания размещения Специализированного научно-практического центра нейрохирургии и нейрореабилитации и Научного центра иммунологии, аллергологии и геномики человека, расположенного по адресу: город Самарканд, улица Махдуми Аъзам, 18;

создания специализированного эндоскопического консультативно-диагностического и лечебного отделения на территории Специализированной детской хирургической клиники Университета, строительства соответствующих зданий и сооружений, а также оснащения современным эндоскопическим диагностическим и лечебным оборудованием. 9. Определить источниками финансирования деятельности:



а) Университета: средства Государственного бюджета Республики Узбекистан;

внебюджетные средства Университета;

иные источники, не запрещенные актами законодательства; б) клиник Университета: средства Государственного бюджета Республики Узбекистан;

внебюджетные средства клиник Университета;

иные источники, не запрещенные актами законодательства; в) Научно-исследовательского института реабилитологии и спортивной медицины, Научно-исследовательского института микробиологии, вирусологии, инфекционных и паразитарных заболеваний имени Л.М. Исаева: средства Государственного бюджета Республики Узбекистан;

внебюджетные средства данных институтов;

иные источники, не запрещенные актами законодательства; г) Специализированного научно-практического центра нейрохирургии и нейрореабилитации, Научного центра иммунологии, аллергологии и геномики человека: внебюджетные средства данных организаций;

иные источники, не запрещенные актами законодательства. 10. Министерству здравоохранения (Иноятов А.Ш.) и хокимияту Самаркандской области (Турдимов Э.О.) обеспечить оказание населению региона услуг по укреплению здоровья и ведению здорового образа жизни с участием профессоров-преподавателей и работников Университета, его структурных подразделений в первичных учреждениях медико-санитарной помощи (пунктах семейного врача, семейных поликлиниках, многопрофильных центральных поликлиниках), а также во всех селах и махаллях с выездом на места. При этом уделять внимание: изучению состояния здоровья населения, уровня распространения факторов риска, порождающих болезни, с последующим разделением населения на группы риска;

предоставлению индивидуальных рекомендаций, проведению осмотра и последующего контроля, определению индивидуальных мер оздоровления и реабилитации в зависимости от группы риска;

принятию мер раннего выявления широко распространенных среди населения заболеваний, являющихся основной причиной смертности, проведению целенаправленных скрининговых мероприятий;

созданию «Профиля здоровья» на основе специальной электронной программы исходя из состояния здоровья и распространения факторов риска, порождающих болезни, а также уровня заболеваемости населения;

организации деятельности «Школ здоровья» в селах и махаллях, созданию волонтерских обществ из числа находящихся на пенсии бывших учителей и медицинских работников, представителей интеллигенции и молодежи;

созданию кабинетов «Правильного питания и здорового образа жизни» в многопрофильных центральных поликлиниках, проведению врачами и медицинскими сестрами, прошедшими специальную подготовку, пропагандистских мероприятий среди населения, а также внедрению системы предоставления индивидуальных рекомендаций;

обеспечению самостоятельного выполнения средними медицинскими работниками всех учреждений первичной медико-санитарной помощи таких задач, как выявление факторов риска, порождающих широко распространенные заболевания, проведение антропометрических измерений населения, ведение мониторинга развития детей в возрасте до 5 лет путем доврачебного осмотра;

повышению практических и теоретических знаний членов медицинских бригад по профилактике неинфекционных болезней и основам здорового образа жизни;

принятию мер по внедрению на практике и популяризации современных методов пропаганды (акций, спортивных соревнований, конкурсов, флешмобов) среди населения об основах правильного питания, профилактике болезней, физической активности, индивидуальной и общественной гигиене, правильной организации распорядка дня и отказу от вредных привычек. Министерству здравоохранения (Иноятов А.Ш.) в срок до 1 декабря 2022 года исходя из результатов опыта Самаркандской области внести предложение о его распространении также на все другие медицинские высшие образовательные учреждения страны.



11. Внести изменения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 4.



12. Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в акты законодательства, вытекающих из настоящего постановления.



13. Возложить на первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Туйчиева Л.Н., хокима Самаркандской области Турдимова Э.О., министра здравоохранения Мусаева Б.А. и министра высшего и среднего специального образования Тошкулова А.Х. персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления.



Осуществление контроля за исполнением настоящего постановления, координации деятельности организаций, ответственных за исполнение, возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и советника Президента Республики Узбекистан Абдувахитова А.А.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи