



Проведен разговор глав Узбекистана и Казахстана



ТАШКЕНТ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Беседа была организована с целью обмена поздравлениями по случаю наступления священного для всех мусульман месяца Рамадан, а также обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, хода реализации достигнутых ранее договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи