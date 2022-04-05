Проведен разговор глав Узбекистана и Казахстана

Проведен разговор глав Узбекистана и Казахстана05.04.2022 14:52
ТАШКЕНТ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
Беседа была организована с целью обмена поздравлениями по случаю наступления священного для всех мусульман месяца Рамадан, а также обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, хода реализации достигнутых ранее договоренностей.
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