Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Пакистана

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Пакистана06.04.2022 10:26
ТАШКЕНТ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 5 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом.
Беседа была организована с целью обсуждения ключевых вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям и акутальных региональных проблем.
Также главы двух государств обменялись поздравлениями в связи с наступлением священного месяца Рамадан.
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