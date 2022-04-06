



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Пакистана



ТАШКЕНТ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 5 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом. Беседа была организована с целью обсуждения ключевых вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям и акутальных региональных проблем. Также главы двух государств обменялись поздравлениями в связи с наступлением священного месяца Рамадан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи