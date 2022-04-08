Погода в Узбекистане на 9 апреля

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021
Архив голосований
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|36.7% (82)
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|Положительно
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|15.6% (35)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|25.4% (57)
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|Нейтрально
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|5.4% (12)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|9.8% (22)
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|Отрицательно
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|7.1% (16)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 224
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 9 апреля08.04.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
8-11 апреля местами по республике ожидается усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком:
8 апреля по Республике Каракалпакстан и пустынной зоне республики до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с.
9 апреля по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Джизакской областям и пустынной зоне республики до 17-22 м/с;
10 апреля по Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям до 17-22 м/с;
11 апреля местами по республике до 17-22 м/с, по Бухарской, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской возможны порывы до 25-28 м/с.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с с пыльным позёмком. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, по пустынной зоне возможно усиление до 17-22 м/с, местами с пыльным позёмком. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, по Джизакской области возможно усиление до 17-22 м/с, местами с пыльным позёмком. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 32-37°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.
УЗИНФОРМ