



Погода в Узбекистане на 9 апреля



ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 8-11 апреля местами по республике ожидается усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком:



8 апреля по Республике Каракалпакстан и пустынной зоне республики до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 23-25 м/с.



9 апреля по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Джизакской областям и пустынной зоне республики до 17-22 м/с;



10 апреля по Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям до 17-22 м/с;



11 апреля местами по республике до 17-22 м/с, по Бухарской, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской возможны порывы до 25-28 м/с. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с с пыльным позёмком. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, по пустынной зоне возможно усиление до 17-22 м/с, местами с пыльным позёмком. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, по Джизакской области возможно усиление до 17-22 м/с, местами с пыльным позёмком. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 32-37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.

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