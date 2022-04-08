



Президент Узбекистана провел разговор с коллегой из Кыргызстана



ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. После обмена поздравлениями по случаю наступления священного для всех мусульман месяца Рамадан главы двух государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, промышленности, инфраструктуры, строительства, науки, образования, культуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи